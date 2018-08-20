В ДНР опасаются, что Киев начнет наступление для отмены выборов президента

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Власти Украины могут начать наступление в Донбассе, чтобы получить повод для отмены выборов президента весной 2019 года, считает официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Анализ действий противника в последний месяц позволяет говорить о проведении военно-политическим руководством Украины комплекса мероприятий, направленных на отмену выборов президента Украины, назначенных на март 2019 года", — сказал Басурин в понедельник журналистам.

По его словам, командование украинских силовиков распространяет ложную информацию о большом количестве нарушений режима прекращения огня в Донбассе. По мнению Басурина, это делается для того, чтобы "показать украинскому электорату и мировому сообществу, что на самом деле конфликт находится в горячей фазе и ни на день не прекращался". "Мы не исключаем, что с целью подтверждения своих слов украинская сторона пойдет на сознательное нарушение минских договоренностей и совершит попытку наступления на нескольких участках фронта", — отметил Басурин.

По его словам, эта попытка провалится, при этом "военно-политическое руководство Украины получит тот необходимый козырь, ради которого это все может затеваться". "Этот козырь – введение военного положения в отдельных регионах страны… Введение военного положения в одном из регионов Украины автоматически отменяет проведение предвыборной кампании и, как следствие, срывает проведение выборов во всей стране в марте 2019 года", — добавил Басурин.