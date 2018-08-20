В Кремле переадресовали вопрос о планах использовать талибов* в Афганистане

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вопрос о возможных намерениях Москвы использовать талибов* в Афганистане относится к компетенции МИД РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Комментировать посла лучше дадим возможность министерству иностранных дел", — ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление посла Афганистана в Москве Абдулы Каюм Кучая о том, что Россия планирует использовать талибов* против ИГ* в Афганистане.

Ранее в МИД РФ заявили, что перспективы перемирия талибов* и Кабула будут обсуждаться на встрече по Афганистану в Москве 4 сентября.

В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* на три месяца и призвал движение ответить взаимностью. Талибы* пока никак не прокомментировали эту инициативу.

* Террористическая организация, запрещенная в России