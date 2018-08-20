В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

КАИР, 20 авг — РИА Новости. Один военнослужащий США погиб в результате крушения вертолета в Ираке, сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария".

По его данным, ещё несколько военных получили ранения.

Причины ЧП пока неизвестны.