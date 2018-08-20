В Анкаре назвали обстрел американского посольства попыткой создать хаос

АНКАРА, 20 авг — РИА Новости. Анкара осуждает обстрел посольства США в Турции, это попытка создать хаос, заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

Как ранее в понедельник сообщила мэрия Анкары, инцидент произошел 5.30 (совпадает с мск). Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, было произведено 6 выстрелов по посольству. Пули попали в металлическую дверь и стекло помещения для охраны дипмиссии, никто не пострадал.

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"Осуждаем нападение на посольство США. Это явная попытка создать хаос. Турция — надежная страна, и все иностранные миссии находятся под защитой закона. Инцидент расследуется, и в ближайшее время все будет прояснено", — написал Калын в Twitter.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.