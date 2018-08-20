Россия предложила Японии согласовать новые даты поездки на южные Курилы

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия предложила японской стороне оперативно согласовать новые даты для проведения поездки японской бизнес-миссии на южные Курилы, после того как непогода не позволила японцам посетить острова 16-20 августа, сообщили РИА Новости в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Третья японская бизнес-миссия должна была посетить острова в рамках соглашения между лидерами России и Японии для обсуждения перспектив совместной с Россией хозяйственной деятельности там. Как и две предыдущих, эту миссию возглавлял Эйити Хасэгава — специальный советник премьер-министра Японии. В состав бизнес-миссии вошли японские бизнесмены и чиновники.

Отъезд был запланирован на 16 августа, но его пришлось перенести на один день из-за плохой погоды. В пятницу выезд все-таки состоялся, однако в итоге миссия была вынуждена вернуться в Японию из-за непогоды.

Как отметили в МИД РФ, в этот раз российские представители также планировали принять участие в посещении островов. "Однако в силу погодных условий наша делегация, находившаяся в Южно-Сахалинске, не смогла вылететь на острова", — говорится в комментарии департамента информации и печати.

"С учетом указанных обстоятельств было принято решение о переносе поездки на более поздний срок. Японской стороне предложено оперативно согласовать новые даты бизнес-миссии по дипломатическим каналам", — заявили в МИД РФ.

В российском ведомстве уточнили, что в отличие от первых двух задача нынешней миссии состояла в том, чтобы российская и японская стороны на месте конкретно обсудили, в том числе с участием представителей деловых кругов обеих стран, содержание и форматы будущих проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Речь идет о проектах в сфере пяти установленных лидерами России и Японии направлений – аквакультуре, тепличном хозяйстве, пакетных турах, ветроэнергетике и переработке отходов.

"Предполагалось проведение специалистами российских ведомств практических семинаров с разъяснением имеющихся возможностей в соответствующих областях. В этой связи была сформирована представительная российская делегация во главе с руководителем группы по коммерческим аспектам совместной хозяйственной деятельности, директором департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Натальей Стапран", — пояснили в МИД РФ.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.