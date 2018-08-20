В Каталонии не исключают версию теракта при расследовании атаки, пишут СМИ

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Прокуратура Национального суда не исключает, что нападение на отделение каталонских Mossos d'Esquadra в Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона) может быть квалифицировано как теракт, сообщает издание El Periodico со ссылкой на свои источники в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром мужчина зашел в отделение полиции с ножом и выкрикивал "Аллах Акбар". Полицейские пытались убедить его отдать оружие, однако он не реагировал. В результате нападавший был застрелен. Никто из сотрудников Mossos не пострадал. Личность нападавшего была установлена — это выходец из Алжира 1989 года рождения, имевший вид на жительство в Испании.

El Periodico уточняет, что, источники издания заявили, что речь может идти о терроризме, хотя оговорились, что пока еще рано давать оценку событиям.

В свою очередь, генеральный прокурор Мария Хосе Сегарра заявила на пресс-конференции, что преждевременно делать выводы о причинах нападения, и что расследование должно определить, является ли инцидент террористической атакой или "действиями невменяемого".

Ранее в каталонской полиции заявили РИА Новости, что рассматривают все версии произошедшего. По данным газеты El Mundo, среди них — невменяемость нападавшего.

An investigation has been launched following the events that occurred this morning in our Police Station in Cornellà, in order to clarify the reasons for the attack — Mossos (@mossos) 20 августа 2018 г.

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Полиция сообщит подробности инцидента на пресс-конференции, которая состоится в 12.00 (13.00 мск).

При этом власти страны призывают не торопиться с квалификацией события. В интервью Национальному радио Испании представитель правительства Испании в Каталонии Тереса Кунильера заявила, что не может в настоящее время утверждать, что речь идет о теракте. "До тех пор, пока не будут проведены минимальные проверки и поиски причины, делать выводы очень сложно", — отметила она.

Кунильера добавила, что глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка связался с советником внутренних дел правительства Каталонии Микелем Бучем, установлены контакты между различными силовыми ведомствами Испании и автономного сообщества.

Нападение на полицейский участок произошло спустя несколько дней после первой годовщины терактов в Каталонии.

Семнадцатого августа прошлого года автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Пострадали граждане 34 стран, из 16 погибших — десять иностранцы, пять испанцев, у одного человека было двойное гражданство. Из 137 раненых 105 иностранцы.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ)*. В ячейку входили как минимум одиннадцать человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы. Два человека после задержания были отпущены под подписку о невыезде на время рассмотрения дела.

* Террористическая организация, запрещенная в России