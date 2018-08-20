В США отец с сыном сняли на видео, как спасались от лесного пожара

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором двое американцев пытаются выбраться на автомобиле из горящего леса.

Отец и сын ехали по дороге в Национальном парке Глейшер в штате Монтана, когда вплотную подобрались к месту, где горели и рушились деревья.

"Пап, нам что, проезжать сквозь огонь?" — спрашивает водитель. "Просто продолжай ехать. Немного сбрось скорость", — отвечает отец.

"О боже, машина нагревается, она сейчас взорвется… А если на нас упадут деревья? Боже, помоги нам", — продолжает паниковать молодой мужчина.

"Потихоньку, аккуратно… Ты хорошо справляешься", — успокаивает его отец.

В результате обоим мужчинам удалось спастись.