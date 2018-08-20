Москва ожидает, что талибы* примут участие во встрече по Афганистану

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва ожидает, что талибы* примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября, заявил в понедельник РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы их приглашаем (к переговорам) и пригласим, и будем также их побуждать к этому", — сказал Кабулов, отвечая на вопрос, будут ли представители движения приглашены на московскую встречу по Афганистану 4 сентября и поднимает ли Москва вопрос о судьбе перемирия в своих контактах с талибами*.

"Но встреча Московская — этот формат — не ограничивается только (темой — ред.) перемирия. Мы хотим добиться устойчивого процесса по национальному примирению, достижению мира. Этот вопрос шире. Поэтому любое примирение — это только один из этапов", — добавил Кабулов.

*Террористическая организация, запрещенная в России