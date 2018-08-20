Группа жителей Южной Кореи отправилась в КНДР на встречу с родственниками

ТОКИО, 20 авг — РИА Новости. Большая группа жителей Южной Кореи отправилась в понедельник в КНДР, чтобы встретиться с родственниками, с которыми в результате национального раскола были потеряны все контакты.

По сообщениям из Сеула, в состав группы включены 89 пожилых южных корейцев и 360 сопровождающих их лиц. На автобусах их доставили к демилитаризованной зоне, откуда они проследуют в курортные "Алмазные горы" — Кымгансан и в одном из отелей с 20 по 22 августа смогут общаться с родственниками из КНДР, рассказать о своей жизни, о тех, кто еще жив, и кого уже нет.

Среди участников встреч разделенных семей – 101-летний Пэк Сон Гю, который спешит встретиться со своей племянницей и внуками из КНДР.

"Я уже несколько раз подавал заявку на такую встречу, но ничего не получалось. А на этот раз пришла хорошая новость", — сказал журналистам Пэк Сон Гю перед отбытием в Северную Корею.

Встречи родственников Севера и Юга в периоды потепления их отношений проводятся т с середины 80-х годов по линии обществ Красного креста.

Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года. Договоренность о возобновлении встреч была достигнута на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, состоявшейся 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.

Страна была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военно-демаркационной линии.

По данным южнокорейских властей, около 66 тысяч граждан Республики Корея разобщены со своим родственниками из КНДР со времени Корейской войны 1950-1953 годов. Всего до сих пор двум корейским государствам удалось провести встречи свыше 22 тысяч человек из 4,5 тысяч семей, разделенных национальным расколом Кореи.