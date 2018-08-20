Группа жителей Южной Кореи отправилась в КНДР на встречу с родственниками

ТОКИО, 20 авг — РИА Новости. Большая группа жителей Южной Кореи отправилась в понедельник в КНДР, чтобы встретиться с родственниками, с которыми в результате национального раскола были потеряны все контакты.
Среди участников встреч разделенных семей – 101-летний Пэк Сон Гю, который спешит встретиться со своей племянницей и внуками из КНДР.
"Я уже несколько раз подавал заявку на такую встречу, но ничего не получалось. А на этот раз пришла хорошая новость", — сказал журналистам Пэк Сон Гю перед отбытием в Северную Корею.
Встречи родственников Севера и Юга в периоды потепления их отношений проводятся т с середины 80-х годов по линии обществ Красного креста.
Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года. Договоренность о возобновлении встреч была достигнута на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, состоявшейся 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.
По данным южнокорейских властей, около 66 тысяч граждан Республики Корея разобщены со своим родственниками из КНДР со времени Корейской войны 1950-1953 годов. Всего до сих пор двум корейским государствам удалось провести встречи свыше 22 тысяч человек из 4,5 тысяч семей, разделенных национальным расколом Кореи.