Украине нужна помощь донорских финансовых организаций, считает эксперт

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Украине нет денег для компенсации утраченного имущества в результате военных действий на Донбассе по искам в ЕСПЧ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политический эксперт Всеволод Степанюк.
"Когда закончится война, будем надеяться на создание какого-либо пункта международных доноров, которые могут профинансировать хотя бы восстановление инфраструктуры. В Украине денег нет, и не будет в ближайшее время", — сказал Степанюк.
Эксперт также отметил, что жители Донецкой и Луганской областей имеют все основания подавать иски в ЕСПЧ против Украины и требовать компенсации за утраченное имущество.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему иски подают именно против Украины, он подчеркнул, что за все, что происходит в государстве, должна нести ответственность власть, и при этом ни одна международная организация не признала Россию стороной конфликта.