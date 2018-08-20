Украине нужна помощь донорских финансовых организаций, считает эксперт

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Украине нет денег для компенсации утраченного имущества в результате военных действий на Донбассе по искам в ЕСПЧ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политический эксперт Всеволод Степанюк.

По его словам, помочь в этой ситуации стране смогут лишь международные донорские организации.

"Когда закончится война, будем надеяться на создание какого-либо пункта международных доноров, которые могут профинансировать хотя бы восстановление инфраструктуры. В Украине денег нет, и не будет в ближайшее время", — сказал Степанюк.

Эксперт также отметил, что жители Донецкой и Луганской областей имеют все основания подавать иски в ЕСПЧ против Украины и требовать компенсации за утраченное имущество.

"Иски по поводу компенсации за утраченное имущество юридически имеют все основания быть удовлетворены. То имущество, что было разрушено после введения в действие на этих территориях чрезвычайного положения, оно, скорее всего, не может быть возмещено, ибо чрезвычайное положение — это ограничение действий закона. Факт в том, что вооруженные силы применялись без введения военного положения, этот факт может доказать необходимость компенсации для украинской власти. Единственный вопрос, есть ли в Украине средства выплатить эти деньги, которые этими людьми могут быть отсужены, потому что у Украины сейчас такие финансы, что вряд ли с банкрота что-то удастся получить", — добавил Степанюк.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему иски подают именно против Украины, он подчеркнул, что за все, что происходит в государстве, должна нести ответственность власть, и при этом ни одна международная организация не признала Россию стороной конфликта.