Генсек ШОС назвал Кофи Аннана выдающимся сыном ООН

ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана, назвав бывшего генсека ООН выдающимся сыном всемирной организации.

"Глубоко опечалены вестью о кончине Кофи Аннана. Вместе с ООН скорбим об утрате выдающегося сына всемирной организации, всю свою жизнь посвятившего служению делу мира и созидания", — говорится в тексте письма, направленного на имя генсека ООН Антониу Гутерреша, опубликованного на сайте ШОС.

Он подчеркнул, что, "решая сложнейшие задачи на посту генерального секретаря ООН, Кофи Аннан внес огромный вклад в поддержание международного мира и безопасности, в урегулирование конфликтов и продвижение незыблемых целей и принципов Организации Объединенных Наций".

По его словам, "Кофи Аннан поистине был человеком мира, боровшимся за мир на планете, большое внимание уделял укреплению взаимодействия и развитию тесных партнерских отношений между ООН и региональными организациями".

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Кофи Аннана, всем сотрудникам секретариата ООН, а также всем друзьям и коллегам большого человека и великого дипломата", — подчеркнул Алимов.

Бывший генеральный секретарь ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Аннана в Twitter появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.