Парламент Турции создаст группу дружбы с российскими парламентариями

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Парламент Турции создаст группу дружбы с парламентариями России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам визита в Анкару.

"В Госдуме есть группа дружбы с парламентом Турции, но у них такой группы нет. Сейчас приняли решение – мы это обсуждали на встрече – будут такую группу создавать",- сказал Володин журналистам в субботу.

Политик при этом подчеркнул потенциал межпарламентских отношений РФ и Турции. "Возможности отношений с Турцией в рамках парламентского измерения далеко не использованы. Сегодня отношения РФ и Турции находятся на подъёме, но что касается парламентов, мы недостаточно работаем в этой сфере", — добавил он.

Володин во главе делегации Госдумы 17-18 августа посетил с рабочим визитом Анкару. В рамках визита состоялась встреча спикера ГД с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, также была проведена двусторонняя встреча с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

В субботу спикер ГД также принял участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития и встретился с её основателем президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.