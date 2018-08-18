Путин покинул свадебную церемонию главы МИД Австрии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин покинул торжество по случаю свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, передает телеканал Oe24.

Путин написал пожелание на машине молодоженов и тепло попрощался с гостями на немецком языке. Его кортеж возвращается в Грац по перекрытому шоссе.

Теперь президент отправится в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, основными темами обсуждения станут ситуация в Сирии и на Украине, американские санкции, а также вопросы торгово-экономических отношений, в том числе строительство газопровода "Северный поток — 2".

Как ожидается, лидеры выступят перед началом переговоров с короткими заявлениями для прессы.

Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

Приглашение на свадьбу

Карин Кнайсль пригласила российского президента на свою свадьбу, когда он был с визитом в Австрии в июне. Когда стало известно, что Путин приедет на торжество, это вызвало критику в адрес главы МИД.

Так, депутат Европарламента от партии зеленых Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку. По его словам, если она не пойдет на это добровольно, то федеральный канцлер Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что присутствие президента России на свадьбе никак не влияет на внешнюю политику Австрии, визит будет частным, а торжество — приватным.

Подарок от Путина

Торжественная церемония прошла на открытом воздухе, в саду ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraß на юге Штирии. Она началась с десятиминутным опозданием из-за того, что президент России задержался в пути.

При встрече с Кнайсль Путин подарил ей букет цветов. С российским лидером также прибыл казачий ансамбль — это стало подарком главе австрийского МИД на свадьбу.

Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

Среди гостей присутствовали канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие. Многие гости надели традиционные костюмы.