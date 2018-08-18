В Киеве сообщили о 37 украинцах, пострадавших в аварии с автобусом в Польше

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. МИД Украины сообщает о 37 пострадавших украинцах в аварии автобуса в Польше, один из них в тяжелом состоянии, сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в эфире телеканала "112 Украина".

ДТП с украинцами произошло в пятницу поздно вечером в Подкарпатском воеводстве на трассе между Перемышлем и Саноком. Автобус, в котором находились 54 туриста из Львова, направлявшихся в Вену, съехал с дороги и упал с откоса, несколько раз опрокинувшись. Ранее сообщалось о гибели трёх украинцев, госпитализации 18 человек, из которых девять находились в тяжёлом состоянии. Украинский консул в Люблине сообщал о 20 госпитализированных.

"Речь идет о 37 гражданах Украины, которые госпитализированы в разные больницы … в целом пострадали 37 человек, состояние их стабильное средней степени тяжести, один из пострадавших в тяжелом состоянии", — сказал Кирилич.

Он уточнил, что когда речь шла о 51 гражданине Украине, то имеется в виду, что в автобусе всего находились 51 украинский турист, по его словам, в автобусе также были два водителя и экскурсовод. Кирилич рассказал, что с водителем проводятся следственные действия, представитель польской прокуратуры сообщил, что "одной из причин этого ДТП могло стать значительное превышение скорости".