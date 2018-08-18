Украинским солдатам внушают, что убивать "не грех", заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинским солдатам внушают мысли, что убивать жителей Донбасса, не согласных с политикой официальных властей, "не грех".
По данным Народной милиции ЛНР, на базе Военной академии в Одессе продолжаются курсы самозащиты и первой помощи для военных священников-капелланов, представляющих различные религиозные конфессии.
"Кроме того, глава самопровозглашённой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что убийство не подчиняющихся Киеву жителей Донбасса не является грехом, наряду с этим объявил грехом уклонение от мобилизации в украинскую армию", — дополнил Марочко.