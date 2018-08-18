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Посольство ответило на слова замглавы МИД Британии о российской "агрессии"

(обновлено: 15:14 18.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фотоЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости, Мария Табак. Представитель посольства РФ в Лондоне заявил РИА Новости, что считает безответственными заявления заместителя главы МИД Великобритании по вопросам Азии и стран Тихоокеанского региона Марка Филда о "российской агрессии".

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Oli Scarff
Посольство в Лондоне прокомментировало риторику главы Минобороны Британии
"Мы обратили внимание на заявления госминистра Форин-офиса Марка Филда в ходе его посещения Филиппин в рамках азиатского турне. В частности, министр безответственно обвинил Россию в том, что от ее агрессии "пострадали многие страны". Такого рода обвинения не имеют ничего общего с действительностью. Россия никому не угрожает", — отметил собеседник агентства.

"А вот Великобритания только за последние годы совместно с США развязала агрессию в Ираке, уничтожила государственность в Ливии, а в апреле этого года совершила акт агрессии против Сирии путем нанесения по ее территории массированных ракетных ударов. Более того, Лондон продолжает стремительно наращивать военные расходы с тем, чтобы, как заявил недавно министр обороны Гэвин Уильямсон, "быть готовым вести боевые действия на европейском континенте, на Ближнем и Дальнем Востоке", — добавил представитель дипмиссии.

Он назвал "ярким примером агрессивности нынешней британской внешнеполитической линии" размещение Великобританией своего военного контингента вблизи российских границ, на территории стран Восточной Европы.

Российская атомная подводная лодка проекта 955 Владимир Мономах. Архивное фото
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Посольство ответило на сообщения британских СМИ об активности подлодок РФ
Комментируя заявление Филда о том, что "нет другого разумного объяснения" инциденту в Солсбери, чем действия России, представитель посольства призвал британское правительство "не подменять своими измышлениями итоги еще не завершившегося следствия, хотя прошло уже полгода".

"Великобритании все-таки следует начать соблюдать международное право, провести транспарентное расследование, не манипулировать положениями Конвенции о запрещении химического оружия и перестать обвинять Россию, не имея никаких доказательств", — отметил он.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
palmzorg
Все по геббельсу.
Англосаксы сохранили его конспекты и приумножили.
15:17
18.08.2018
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