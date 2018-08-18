ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости, Мария Табак. Представитель посольства РФ в Лондоне заявил РИА Новости, что считает безответственными заявления заместителя главы МИД Великобритании по вопросам Азии и стран Тихоокеанского региона Марка Филда о "российской агрессии".

"Мы обратили внимание на заявления госминистра Форин-офиса Марка Филда в ходе его посещения Филиппин в рамках азиатского турне. В частности, министр безответственно обвинил Россию в том, что от ее агрессии "пострадали многие страны". Такого рода обвинения не имеют ничего общего с действительностью. Россия никому не угрожает", — отметил собеседник агентства.

"А вот Великобритания только за последние годы совместно с США развязала агрессию в Ираке, уничтожила государственность в Ливии, а в апреле этого года совершила акт агрессии против Сирии путем нанесения по ее территории массированных ракетных ударов. Более того, Лондон продолжает стремительно наращивать военные расходы с тем, чтобы, как заявил недавно министр обороны Гэвин Уильямсон, "быть готовым вести боевые действия на европейском континенте, на Ближнем и Дальнем Востоке", — добавил представитель дипмиссии.

Он назвал "ярким примером агрессивности нынешней британской внешнеполитической линии" размещение Великобританией своего военного контингента вблизи российских границ, на территории стран Восточной Европы.

Комментируя заявление Филда о том, что "нет другого разумного объяснения" инциденту в Солсбери, чем действия России, представитель посольства призвал британское правительство "не подменять своими измышлениями итоги еще не завершившегося следствия, хотя прошло уже полгода".

"Великобритании все-таки следует начать соблюдать международное право, провести транспарентное расследование, не манипулировать положениями Конвенции о запрещении химического оружия и перестать обвинять Россию, не имея никаких доказательств", — отметил он.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.