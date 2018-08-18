ЛОНДОН, 18 авг – РИА Новости, Мария Табак. Представитель посольства РФ в Лондоне заявил РИА Новости, что считает безответственными заявления заместителя главы МИД Великобритании по вопросам Азии и стран Тихоокеанского региона Марка Филда о "российской агрессии".
"А вот Великобритания только за последние годы совместно с США развязала агрессию в Ираке, уничтожила государственность в Ливии, а в апреле этого года совершила акт агрессии против Сирии путем нанесения по ее территории массированных ракетных ударов. Более того, Лондон продолжает стремительно наращивать военные расходы с тем, чтобы, как заявил недавно министр обороны Гэвин Уильямсон, "быть готовым вести боевые действия на европейском континенте, на Ближнем и Дальнем Востоке", — добавил представитель дипмиссии.
Он назвал "ярким примером агрессивности нынешней британской внешнеполитической линии" размещение Великобританией своего военного контингента вблизи российских границ, на территории стран Восточной Европы.
"Великобритании все-таки следует начать соблюдать международное право, провести транспарентное расследование, не манипулировать положениями Конвенции о запрещении химического оружия и перестать обвинять Россию, не имея никаких доказательств", — отметил он.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.