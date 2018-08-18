Эксперт оценил ответ Киева на обвинение в предательстве в американских СМИ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Россия превратилась для Украины в универсальное оправдание, заявил RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя заявление украинской компании "Мотор Сич", увидевшей "российский след" в статье американского издания The Washington Times.

"Рушится экономика — виновата Россия. Американцы не разрешают продавать двигатели в Китай, хотя это не запрещено никакими международными организациями и никакими санкциями, — в этом тоже виновата Россия", — отметил он, добавив, что Киев может обвинить Москву "всегда и во всем".

По мнению эксперта, в случае, если США действительно захотят помешать Украине торговать с Китаем, Киев не сможет ничего сделать.

"У украинской элиты нет выбора. Они вынуждены подчиняться американской ввиду того, что сама по себе страна находится под внешним управлением с 2014 года… Украина зависит от заимствований у Международного валютного фонда (МВФ). Главный бенефициар МВФ — это США", — пояснил он.

Ранее в американской газете The Washington Times появилась статья о продаже украинских двигателей для боевых самолетов в Китай. Один из опрошенных изданием экспертов назвал эти действия Киева "ударом в спину" США.

Украинская компания "Мотор Сич" в ответ выпустила заявление, в котором говорилось о лоббировании изданием "интересов российских производителей".