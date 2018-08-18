Медведев о смерти Кофи Аннана: миротворца такого масштаба будет не хватать

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, подчеркнув, что миротворца такого масштаба всем будет не хватать.

Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Twitter Аннана появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

"Скончался Кофи Аннан – легендарный генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира. Он всегда стремился к одной цели – прекращению военных конфликтов, переходу от боевых действий к переговорам. Миротворца такого масштаба нам всем будет не хватать", — написал он на Facebook.