Лукашенко объяснил, с чем связано обновление правительства

МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обновил правительство не только из-за невыполнения его поручений по развитию Оршанского района: это стало "последней каплей".

Ранее Лукашенко в рамках рабочей поездки в Оршанский район Витебской области провел совещание, на котором подверг резкой критике чиновников за невыполнение поручений по комплексному развитию района. Президент неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию региона — показатель эффективности работы правительства и местной власти. От них требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны. Критика привела к ряду кадровых решений и дисциплинарных взысканий, в частности, двое министров лишились постов. А в субботу глава белорусского государства принял решение о назначении новым премьер-министром страны Сергея Румаса. Он также назначил вице-премьеров и ряд министров.

"Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное — в глубине", — сообщается на сайте президента Белоруссии.

Он подчеркнул, что "не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны".

Лукашенко отметил, что в Белоруссии взят определенный политический курс. "Согласно конституции страны президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди исходя из этого голосуют. И никому не позволено обманывать людей. А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс, в других же странах так делается", — сказал он.

Белорусский президент подчеркнул, что такой подход недопустим. "Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике — народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди — это главное", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм, — это фактор независимости страны. "Поэтому второе направление — это независимость, обеспечение этой независимости. Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения", — сказал глава государства.

В свою очередь новый премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после своего назначения рассказал, что глава государства поставил перед обновленным составом правительства ряд задач. "Первое — дисциплина. Наверное, не секрет, что причиной кадровых изменений в правительстве явились вопросы, которые проявились в Орше, и целый ряд других. Глава государства начал с этого — вопросы дисциплины, порядочности и вопросы благосостояния людей", — отметил Румас. Он также добавил, что "рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства".

"Сегодня все программные документы на пятилетку, которые необходимы для работы правительства и устойчивого функционирования экономики, приняты. И измененный состав правительства будет по ним работать", — сказал Румас.