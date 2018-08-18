КНДР призвала Трампа и Помпео игнорировать противников

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео должны действовать решительно и не дать внутриполитической борьбе испортить отношения между КНДР и США, пишет официальная газета правящей Трудовой партии Кореи "Нодон Синмун".

"Отношения КНДР и США не должны стать жертвой политической борьбы внутри США", — заявляет издание, добавляя, что нынешний "тупик", в который зашли отношения двух стран, требует от Трампа "смелых решений".

"Президент Трамп претворил в жизнь то, что не смог ни один другой президент, — фантастическую встречу КНДР и США…, потому что он действовал согласно своей воле и решимости, не колебался и не слушался беспрекословно своих помощников", — пишет газета.

Как считает газета, Помпео тоже должен "иметь собственное мнение и решительно отметать глупые, негативные утверждения оппонентов", проявлять мудрость и способность к переговорам, достойные американской дипломатии, чтобы "реализовать волю" Трампа.

По мнению издания, противники Трампа постоянно заявляют о невозможности денуклеаризации Корейского полуострова, осуждают приостановку совместных учений Южной Кореи и США. Они также обвинили КНДР в тайной постройке ядерных объектов, но "как показали снимки со спутника, опубликованные порталом 38 North", все строения, на которые пали подозрения, "никак не могут быть инфраструктурой для обогащения урана".

"В итоге "теория о том, что Северная Корея тайно строит ядерные объекты", — это манипуляция общественным мнением, которую проводили противники (Трампа — ред.), чтобы сорвать переговоры на высшем уровне между КНДР и США", — пишет газета, добавляя, что американские политики таким образом лишь "понижают уровень доверия к США" в мире.

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Однако позже госсекретарь США Помпео призвал продолжать дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею и заявил, что санкции имеют ключевое значение для денуклеаризации КНДР. Северная Корея называет требования США по денуклеаризации "односторонними и грабительскими".