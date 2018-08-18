США сделали Турцию стратегической целью, заявил Эрдоган

АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. США, называя себя стратегическим партнером Турции, сделали ее своей стратегической целью, заявил в субботу турецкий президент Тайип Эрдоган на фоне кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона.

"Мы увидели вашу игру и сами вас вызываем. Мы не сдадимся тем, кто называют нас стратегическим партнером, но вместо этого сделали нас своей стратегической целью. Используя (валютный – ред.) курс, они пытались устроить экономический переворот, хотели нас загнать нас в ловушку. Вы не помешаете достижению наших целей", — заявил Эрдоган, выступая на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре.

По его словам, Турция не склонится перед державами, которые пытаются улучшить свое благосостояние за счет ресурсов других стран.

"Последние событие в экономике откроют нам новые двери и дадут новые возможности для развития. Мы планируем принять 40 миллионов туристов. Проекты в оборонной промышленности сейчас составляют 45 миллиардов долларов, мы намерены довести эту цифру до 75 миллиардов. Беспилотники, самолеты и вертолеты, развитие и внедрение новой техники будет продолжаться", — добавил президент Турции.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что этот шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.