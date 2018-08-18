ВСУ размещают на позициях флаги других стран, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские силовики установили на своих позициях в районе Авдеевки флаг Китая, нарушая тем самым международные нормы, заявил в субботу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинские силовики вывешивают флаг Китая на одной из своих позиций.

"На позициях (ВСУ – ред.) в районе Авдеевки мы неоднократно отмечали показное вывешивание флагов иностранных государств – Польши, США, Венгрии, Чехии. Последние дни на позициях ВСУ показательно вывешен флаг Китайской Народной Республики", — сказал Басурин.

Он напомнил, что появление национального флага на позиции одной из сторон конфликта в международной практике означает участие этой страны или ее граждан в военном конфликте.

"Очень сомнительно, что в Китае вообще знают о войне на Донбассе, а тем более приезжают сюда в качестве добровольцев. Законодательством Китайской Народной Республики запрещено наемничество в любых формах. Соответственно, использование флага страны, не участвующей в военном конфликте, одной из противоборствующих сторон, является нарушением международного права", — отметил Басурин.

Он также добавил, что в ДНР постараются, "чтобы фото- и видеодоказательства нарушений Украиной международных конвенций дошли до адресата".

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