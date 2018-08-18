СМИ узнали, сколько полицейских будут охранять свадьбу главы МИД Австрии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Около 300 сотрудников австрийской полиции обеспечат безопасность на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным газеты, вместе с полицией за безопасность на торжественном мероприятии будут отвечать 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Кроме того, территория около ресторана, где пройдет свадьба, и близлежащие дороги перекрыты для движения на несколько часов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание главы МИД Австрии. По его словам, президент получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время своего последнего визита в Вену. Свадьба пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.

Как писало ранее издание Kurier, в ресторане, где будет проходить церемония бракосочетания, безопасность является темой номер один в эти дни. Усиленные проверки безопасности будут проводиться в австрийском аэропорту Грац-Талерхоф.