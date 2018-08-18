Марш ЛГБТ-сообщества в Одессе прошел без грубых нарушений порядка

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Грубых нарушений порядка в ходе ЛГБТ-марша в Одессе полиция не зафиксировала, сообщает управление полиции в Одесской области в Facebook.

В субботу с утра в Одессе проходил ЛГБТ-марш, полиция сообщала о задержании двух человек, которые напали на участников марша.

"В Одессе полиция обеспечила безопасность участников "Марша равенства". На обеспечение общественного порядка и безопасности участников акции было задействовано более 800 правоохранителей", — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время марша колонну участников мероприятия сопровождали в основном подразделения превентивной коммуникации, так называемая полиции диалога.

"В случае радикальных действий по отношению к участникам мероприятия резервы нацгвардийцев и спецназовцев готовы были заступить на охрану указанных лиц. Благодаря слаженным действиям полиции потребности в этом не возникло: грубых нарушений правопорядка не было", — говорится в сообщении.