В Одессе задержали двух человек, которые напали на участников ЛГБТ-парада

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали в Одессе двух людей, напавших на участников ЛГБТ-парада, который проходит в городе в субботу, сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

"До начала этого марша имели место стычки провокационного характера, в результате которых два человека были задержаны", — сказал Форостяк, его слова приводит сайт телеканала.

По его словам, безопасность в Одессе обеспечивают около 500 правоохранителей.

Задержанных доставили в Приморский отдел полиции города. Сейчас устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что в субботу с утра в Одессе проходит ЛГБТ-парад. По данным одесского интернет-издания "Думская", участники парада дошли до Думской площади, где были автобусы, которые должны были их забрать. Сообщается, что тем временем оппоненты ЛГБТ-парада собрались возле памятника Дюку де Ришелье, они выступают за традиционные семейные ценности.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.