На юге Италии арестовали одного из наиболее опасных боссов ндрангеты

РИМ, 18 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники спецподразделений итальянской полиции арестовали в городе Кассано-алло-Йонио на юге страны одного из наиболее опасных боссов могущественной преступной организации ндрангета Луиджи Абруццезе, который находился в общенациональном розыске, сообщили в субботу представители полицейского управления провинции Козенца.

Согласно этой информации, в момент ареста 29-летний мафиози имел при себе два пистолета и фальшивые документы.

Абруццезе был приговорен апелляционным судом к 20 годам тюремного заключения за организацию масштабного наркотрафика. В 2015 году он был внесен в список наиболее опасных преступников Италии, находящихся в розыске.

Подробности спецоперации по аресту Абруццезе будут обнародованы в ходе специальной пресс-конференции, которая состоится в субботу в полицейском управлении Козенцы.