Имран Хан принес присягу в качестве нового премьера Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг — РИА Новости. Лидер центристской партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Имран Хан в субботу принес присягу в качестве нового, 22-го премьер-министра Пакистана. Церемония его формального вступления в должность, которую транслировал телеканал Geo TV, прошла в президентском дворце в Исламабаде.

Хан был избран премьер-министром по итогам голосования, которое прошло накануне в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) Пакистана. Кандидатуру 65-летнего амбициозного политика, который ранее прославился как капитан национальной сборной по крикету, поддержали 176 из 272 депутатов. Его основной соперник — лидер в прошлом правящей, а ныне оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) Шебхаз Шариф — набрал 96 голосов.

По итогам всеобщих выборов, которые пошли в Пакистане 25 июля, победила "Техрик-е-Инсаф", получив 115 из 272 общих мест в Национальной ассамблее. Две другие крупные партии — ПМЛ-Н и "Пакистанская народная партия" — получили 64 и 43 места соответственно.

Не набрав простого большинства в парламенте, необходимого для формирования правительства, партия Хана вступила в переговоры с другими политическими объединениями. Вскоре PTI объявила, что ей удалось заручиться поддержкой Народной партии Белуджистана и ряда независимых кандидатов, тем самым создав правящую коалицию и гарантировав себе большинство мест в нижней палате парламента (180 из 342).

Вскоре после того, как были обнародованы неофициальные результаты парламентских выборов, Хан выступил с обращением к соотечественникам, в котором он обозначил ряд приоритетов своей будущей политики. Среди них — поддержка малоимущих слоев населения, фермерских хозяйств, развитие медицины, образования и других социальных услуг.

Говоря о внешнеполитическом курсе, Хан выступил за укрепление сотрудничества Пакистана с соседними странами, прежде всего, с Китаем; указал на важность стабилизации обстановки в Афганистане, а также заявил о готовности восстановить диалог с главным геополитическим оппонентом Пакистана — Индией, с которой у Исламабада до сих пор сохраняются напряженные отношения из-за разногласий по принадлежности спорного региона Кашмир. Среди приоритетных направлений внешней политики Хана Россия не упоминалась.