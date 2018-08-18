Прокуратура попросила штраф и до полугода тюрьмы для экс-советника Трампа

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Прокуратура США просит суд приговорить Джорджа Пападопулоса — признавшегося в даче ложных показаний экс-советника предвыборного штаба президента Дональда Трампа — к штрафу в 9,5 тысяч долларов и месяцам тюрьмы, говорится в документах дела.

Экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос в прошлом году пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ. Обвинение утверждает, что Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году и встречался с неким иностранным лицом, у которого, предположительно, имелась "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Согласно поданному в рамках процесса прошению прокуратуры, которое опубликовано в базе судебных документов, обвинение считает соразмерным наказанием для Пападопулоса "от нуля до шести месяцев тюрьмы" и 9,5 тысяч долларов штрафа. Оглашение приговора назначено на 7 сентября.

Белый дом ранее заявлял, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, что ему не платили зарплату и что он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз. Все действия Пападопулоса в Белом доме назвали его личной инициативой, которая не нашла поддержки в штабе Трампа.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые контакты штаба Трампа с Россией. Наличие "российских связей" Трампа опровергают в Белом доме и в Кремле.