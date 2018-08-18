СМИ: в Британии сомневаются, что инцидент у парламента мог быть терактом

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следователи "склоняются к мысли", что инцидент с наездом на толпу людей у здания британского парламента мог быть не терактом, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.

Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что задержанный после теракта у здания британского парламента мужчина подозревается в совершении, подготовке и подстрекательстве к терактам, а также в покушении на убийство. Как сообщили СМИ, им оказался 29-летний иммигрант из Судана Салих Хатер.

"Пока мотивы водителя остаются неизвестными, следователи склоняются к мысли, что, вероятно, это было связано с его личными обстоятельствами", — пишет издание.

Высокопоставленные источники в правительстве сообщили изданию, что на данный момент пока нет доказательств, что Хатер был радикальным исламистом.

Источники также добавили, что следствие изучило телефоны Хатера и одного из его товарищей, но не выявило ничего, что указывало бы на экстремистскую идеологию. По данным издания, информация о жизни Хатера за границей не показала никаких связей с террористическими группировками. Семья подозреваемого родом из Дарфура, где идет противостояние между правительством и повстанцами, в том числе исламистскими группировками. Однако ничего не указывает на то, что семья Хатера участвовала в столкновениях.

Как сообщают источники, Хатер также провел время в Ливии, перед тем как просить убежища в Великобритании, однако это было при режиме Муаммара Каддафи и до революции и гражданской войны.

В минувший вторник автомобиль врезался в ограждение у здания британского парламента. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. Всего пострадали три человека. Водитель был арестован.