МВД Перу подтвердило въезд в страну для венесуэльцев по паспортам

МЕХИКО, 18 авг — РИА Новости. Глава МВД Перу Мауро Медина подтвердил в пятницу, что Перу будет требовать от граждан Венесуэлы предъявления паспорта для въезда на территорию страны.

Ранее об этом говорили анонимные источники в перуанском правительстве.

"С целью обеспечения упорядоченного и безопасного въезда венесуэльских граждан в Перу введено требование предъявления паспорта с 00.00 субботы, 25 августа, 2018 года", — приводит МВД слова Медины на пресс-конференции в Лиме.

В четверг аналогичную меру анонсировал глава МВД Эквадора Мауро Тосканини. По его словам, власти меняют порядок въезда: иностранцы теперь обязаны предъявить паспорт, а не национальные удостоверения личности, с 18 августа.

До этого граждане стран Союза южноамериканских наций (Унасур) и Андского сообщества могли въезжать в Эквадор, как и в Перу, по национальным удостоверениям. Это относилось и к гражданам Венесуэлы, которые сейчас массово мигрируют в соседние страны из-за плохой социально-экономической ситуации на родине. С 18 августа им нужен будет паспорт, чтобы попасть в Эквадор.

Как отметил Медина, всего 20% венесуэльцев приезжают в Перу по национальным удостоверения личности, остальные пользуются и сейчас паспортом.

На той же пресс-конференции суперинтендант миграционной службы Перу Эдуардо Севилья заявил, что обвиненные властями Венесуэлы в участии в покушении на президента Николаса Мадуро люди не прибывали в Перу, отмечает агентство Рейтер. Ранее Венесуэла передала перуанскому посольству в Каракасе список подозреваемых в участии в покушении на президента Николаса Мадуро, которые могут скрываться в Перу.

"Что касается первых двух (венесуэльцев), никакой миграционный контроль не отметил их приезд или выезд из нашей страны", — сказал Севилья.