Судья, закрывший дело мэра Харькова, подал в отставку

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Судья Андрей Антонов, который рассматривал дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года, подал заявление об отставке, мотивируя свое увольнение давлением на него, сообщила в пятницу пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко.

Киевский районный суд Полтавы 10 августа прекратил уголовное дело в отношении Кернеса. Дело слушалось в суде три года. Суд счел систематическую неявку прокуроров и потерпевших на судебные прения отказом от обвинения. Официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что прокуратура обжаловала решение суда, прекратившего уголовное дело.

"Антонов подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда города Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него", – цитирует Лысенко издание "Украинская правда".

Она также сообщила, что судья направил в Высший совет правосудия заявление о вмешательстве в его деятельность. В нем Антонов настаивает, что действия прокуроров, которые не являлись на дебаты, "лишили суд возможности вынести приговор по существу обвинения". В заявлении он просит "принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия".

Генпрокуратура Украины ранее направила в суд дело в отношении харьковского мэра и его охранников. Их обвиняют в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года. Если бы вину Кернеса доказали, ему бы грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Мэр Харькова отвергал все обвинения в свой адрес.

В конце февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот, новые власти возложили ответственность за все инциденты, произошедшие в ходе "евромайдана", на бывшее руководство страны. Были заведены уголовные дела в отношении ряда чиновников, а спецподразделение милиции "Беркут" было распущено.

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