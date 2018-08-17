Глава Минэнерго Украины надеется погасить долги шахтерам до 26 августа

Шахтеры во время митинга у здания Верховной рады Украины. Архивное фото

Шахтеры во время митинга у здания Верховной рады Украины. Архивное фото

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что его ведомство постарается погасить долги по зарплатам шахтерам до 26 августа.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон, предусматривающий выделение государственным шахтам дополнительно 1,4 миллиарда гривен (около 50 миллионов долларов) дотаций для погашения задолженности по зарплатам шахтерам.

"Мы постараемся сделать все максимально для того, чтобы погасить свои задолженности ко Дню шахтера 26 августа этого года", — сказал Насалик в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что направил в Международную организацию труда жалобу о нарушении прав шахтеров в связи с задержками зарплат.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.