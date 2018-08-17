В ООН призвали Бразилию обеспечить соблюдение прав экс-президента Лулы

ЖЕНЕВА, 17 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Бразилия должна обеспечить соблюдение политических прав для экс-президента Луиса Инасиу Лула да Силва, который находится в тюрьме и был зарегистрирован в среду Партией трудящихся как кандидат на выборах главы государства в октябре текущего года, говорится в заявлении Комитета ООН по правам человека, распространенном в пятницу.
Комитет также призвал Бразилию не препятствовать участию Лулы в президентских выборах 2018 до тех пор, пока его апелляции не будут справедливо рассмотрены судами.
В Комитете подчеркивают, что данные требования не являются доказательством того, что Комитет нашел какие-либо нарушения прав Лулы.
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который находится в тюрьме, был зарегистрирован в среду Партией трудящихся как кандидат на выборах главы государства в октябре текущего года. По закону, заключенный, кем и является Лула, не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, несмотря на тюремное заключение. В апреле Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.