В ООН призвали Бразилию обеспечить соблюдение прав экс-президента Лулы

ЖЕНЕВА, 17 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Бразилия должна обеспечить соблюдение политических прав для экс-президента Луиса Инасиу Лула да Силва, который находится в тюрьме и был зарегистрирован в среду Партией трудящихся как кандидат на выборах главы государства в октябре текущего года, говорится в заявлении Комитета ООН по правам человека, распространенном в пятницу.

"Комитет ООН по правам человека потребовал от Бразилии предпринять все необходимые меры, чтобы Лула пользовался своими политическими правами, находясь в тюрьме, как кандидат на президентских выборах 2018. В том числе, он должен получить соответствующий доступ к СМИ и членам своей политической партии", — отмечается в заявлении.

Комитет также призвал Бразилию не препятствовать участию Лулы в президентских выборах 2018 до тех пор, пока его апелляции не будут справедливо рассмотрены судами.

В Комитете подчеркивают, что данные требования не являются доказательством того, что Комитет нашел какие-либо нарушения прав Лулы.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который находится в тюрьме, был зарегистрирован в среду Партией трудящихся как кандидат на выборах главы государства в октябре текущего года. По закону, заключенный, кем и является Лула, не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, несмотря на тюремное заключение. В апреле Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.