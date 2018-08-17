На Украине задержали еще двоих подозреваемых в нападении на чиновницу

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали еще двух человек, которых подозревают в покушении на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, сообщил в пятницу официальный представитель министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"Сегодня Национальная полиция Украина совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые объективно подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Екатерины Гандзюк, которое произошло 31 июня в Херсоне", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.
По его словам, один из задержанных подозревается в том, что покупал серную кислоту. Роль второго задержанного правоохранители пока выясняют.