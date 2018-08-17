На Украине задержали еще двоих подозреваемых в нападении на чиновницу

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали еще двух человек, которых подозревают в покушении на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, сообщил в пятницу официальный представитель министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в Херсоне концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Пострадавшая находится в Киеве, ей предоставили охрану. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что дело передадут Службе безопасности Украины. Правоохранители задержали одного подозреваемого в покушении на Гандзюк, суд арестовал его на два месяца.

"Сегодня Национальная полиция Украина совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые объективно подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Екатерины Гандзюк, которое произошло 31 июня в Херсоне", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, один из задержанных подозревается в том, что покупал серную кислоту. Роль второго задержанного правоохранители пока выясняют.