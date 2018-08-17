МИД надеется, что диалог Эфиопии и Эритреи укрепит стабильность региона

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москва рассчитывает, что налаживание отношений между Эритреей и Сомали положительно скажется на общей ситуации в районе Африканского Рога, сообщается на сайте МИД РФ.

Президент Эритреи Исайяс Афеверки и его коллега из Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед 30 июля подписали соглашение, предусматривающее установление дипломатических отношений между двумя странами. В соглашении говорится, что Эритрея и Сомали "стремятся к налаживанию политического, экономического, социального, культурного сотрудничества", а также сотрудничества в сфере безопасности и обороны и "будут совместно работать для поддержания мира в регионе, стабильности и экономической интеграции".

"В Москве рассчитывают, что налаживание добрососедских связей между Эритреей и Сомали благотворно отразится на общей ситуации в районе Африканского Рога, будет способствовать дальнейшему укреплению стабильности и безопасности в субрегионе, углублению интеграции в рамках восточноафриканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД)", — сказано в сообщении МИД РФ.