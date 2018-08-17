Глава МИД Австрии проведет рабочую беседу c Путиным на свадьбе, пишут СМИ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль намерена во время своего свадебного торжества провести деловую беседу с президентом России Владимиром Путиным, которого ждут на мероприятии в качестве гостя, сообщает телерадиовещательная компания ORF.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание главы МИД Австрии. По его словам, президент получил приглашение на свадьбу во время своего последнего визита в Вену. Свадьба пройдет в ресторане Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.

"Кнайсль хочет провести рабочую беседу во время своей свадьбы", — сообщает ORF, отмечая, что содержание будущего разговора пока неизвестно.

Как пишут австрийские СМИ со ссылкой на МИД страны, приезд Путина организован как рабочий визит.