Глава МИД Австрии проведет рабочую беседу c Путиным на свадьбе, пишут СМИ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль намерена во время своего свадебного торжества провести деловую беседу с президентом России Владимиром Путиным, которого ждут на мероприятии в качестве гостя, сообщает телерадиовещательная компания ORF.
"Кнайсль хочет провести рабочую беседу во время своей свадьбы", — сообщает ORF, отмечая, что содержание будущего разговора пока неизвестно.
Как пишут австрийские СМИ со ссылкой на МИД страны, приезд Путина организован как рабочий визит.