МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Более 350 инцидентов с лазерными указками произошли с пилотами военных американских самолетов в Сирии, Ираке и Афганистане за последние семь месяцев текущего года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Центральном командовании ВВС США в Катаре.

По данным издания, это больше, чем в прошлом году, так как за весь 2017 год в зонах конфликта, где присутствуют американские военнослужащие, произошло 400 таких случаев.

"Инциденты с лазером опасны и могут создать помехи или временно нарушить зрение летного экипажа или временно повредить зрение военнослужащих", — заявил газете представитель командования Билл Урбан.

В июне телеканал CNN со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщил, что Пентагон зафиксировал не менее 20 инцидентов, когда неизвестные попытались ослепить лазерами летчиков во время полетов над территорией Тихого океана. По данным телеканала, инциденты произошли за период с сентября 2017 года по июнь 2018 года. Как отмечается, ни один инцидент не привел к ранениям или повреждениям у военных пилотов.