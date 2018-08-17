Госдеп призвал Мадуро соблюдать конституцию при расследовании покушения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 октября 2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 октября 2017

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. США считают, что ответ властей Венесуэлы на покушение 4 августа на президента страны Николаса Мадуро нередко нарушает конституцию и призывают действовать в рамках закона и с соблюдением прав человека, говорится в сообщении Госдепа в пятницу.

"Соединенные Штаты осуждают насилие, которое произошло 4 августа, и настоятельно призывает режим Мадуро уважать верховенство закона, проявлять сдержанность и защищать презумпцию невиновности для всех обвиняемых", — говорится в заявлении госдепартамента.

Госдеп полагает, что властями Венесуэлы "допущены нарушения парламентского иммунитета, который защищен конституцией Венесуэлы. Соединенные Штаты осуждают предполагаемое применение пыток для получения признаний".

"Мы присоединяемся к призыву международного сообщества с призывом создать независимую экспертную комиссию для расследования инцидента 4 августа", — отмечается в сообщении.

Попытка покушения на Николаса Мадуро была предпринята 4 августа. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Всего по делу проходят 23 человека. Из них 10 человек уже задержаны, еще против 13 выданы ордера на арест, однако некоторые из них укрылись, по данным венесуэльских властей, за границей.