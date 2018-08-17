Трамп прокомментировал процесс по делу Манафорта

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт — "хороший человек", а процесс над ним — "печальная вещь".

Журналисты спросили Трампа, думает ли он о помиловании Манафорта.

"Я об этом говорить не буду", — ответил Трамп.

"Но я думаю, что весь процесс Пола Манафорта очень печальная вещь… Очень печальная вещь для нашей страны. Он работал на меня очень короткое время, но, знаете ли, он очень хороший человек. То, что они сделали с Полом Манафортом, очень печально", — добавил Трамп.

В пятницу присяжные в суде штата Виргиния совещаются о вердикте по делу Манафорта. Он обвиняется в 18 преступных эпизодах, включая уклонение от уплаты налогов и банковское мошенничество. Присяжные накануне затребовали от суда пояснения того, что означает формулировка, согласно которой, подсудимый должен быть оправдан при наличии "достаточных оснований для сомнений". Комментарии президента в ходе совещания присяжных крайне нетипичны для США.