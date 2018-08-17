Избранный президент Мексики объявил о референдуме по столичному аэропорту

МЕХИКО, 17 авг – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу формализовал озвученное им еще в июле предложение провести референдум относительно строительства нового аэропорта столицы страны.

"Чтобы не ошибиться, лучше спросить. Пусть люди нам помогут в этом сложном деле, которое досталось нам в наследство, но которое нужно решить лучшим образом", — заявил Обрадор на пресс-конференции.

Строительство нового аэропорта началось в конце 2015 года. Проект был разработан известным британским архитектором Норманом Фостером в сотрудничестве с мексиканцем Фернандо Ромеро, зятем одного из самых богатых людей мира Карлоса Слима. Обрадор еще до выборов пообещал закрыть данный проект и переместить его на базу ВВС "Санта-Лусия" под Мехико, построив там две дополнительные взлетно-посадочные полосы.

По словам будущего президента, по итогам изучения проекта по-прежнему остаются два варианта действий – либо продолжить реализацию уже начатого проекта в районе Тескоко, либо перенести новый аэропорт на базу ВВС "Санта-Люсия".

Референдум, который также включает в себя опросы специалистов, инженеров и техников, должен состояться в октябре, еще до вступления в должность Обрадора, которое произойдет 1 декабря.