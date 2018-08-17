Британия не информировала российское посольство о прибытии экспертов ОЗХО

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом. Архивное фото

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом. Архивное фото

ЛОНДОН, 17 авг — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство РФ узнало о прибытии в Британию новой группы экспертов ОЗХО из СМИ, Лондон по-прежнему отказывается от взаимодействия с Россией в расследовании ЧП в Солсбери и Эймсбери, заявил пресс-секретарь российского диппредставительства.

Накануне в британском МИД РИА Новости сообщили, что эксперты ОЗХО на текущей неделе прибыли по приглашению Великобритании для сбора дополнительных образцов по инциденту в Эймсбери. На прошлой неделе Лондон пригласил независимых технических экспертов ОЗХО для продолжения работы по определению нервно-паралитического вещества, которое стало причиной смерти одного гражданина Британии в Эймсбери и серьезного заболевания другого гражданина. Первый визит экспертов по данному случаю состоялся в июле.

"Посольство узнало об очередной поездке в Великобританию группы экспертов ОЗХО исключительно из СМИ. К сожалению, как и прежде, британская сторона наотрез отказывается от запуска прозрачного и независимого международного расследования. Хотя последний по времени приезд специалистов ОЗХО в Великобританию касается расследования инцидента в Эймсбери, в ходе которого пострадали исключительно британские граждане, нас беспокоят продолжающиеся попытки Лондона увязать его с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. И это притом, что Россия сразу после инцидента в Солсбери предложила Великобритании взаимодействие по пункту второму статьи IX Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Как известно, Лондон грубо проигнорировал требование этого положения и ответил категорическим отказом", — сказал РИА Новости пресс-секретарь.

Дипломат подчеркнул, что прежняя практика оказания ОЗХО технического содействия свидетельствует о том, что это понятие подразумевает главным образом помощь тем государствам, которые испытывают недостаток квалифицированных кадров, оборудования или технологий для реализации целей и задач КЗХО.

© РИА Новости / Алекс Макнотон Перейти в фотобанк Захарова предрекла репутационные издержки для США и Британии из-за Солсбери Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию. © Инфографика Самые страшные отравляющие вещества

"Пункт 38 статьи VIII Конвенции, на который ссылается британская сторона, не наделяет техсекретариат ОЗХО мандатом на проведение самостоятельного расследования, формулирование собственных выводов, а также осуществление "независимой верификации" итогов расследования, проведенного каким-либо другим государством. Вынуждены вновь констатировать, что Великобритания продолжает откровенно манипулировать положениями КЗХО, подрывая тем самым международный авторитет страны", — добавил пресс-секретарь.