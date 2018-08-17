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Российский МИД направил Госдепу ноту протеста

(обновлено: 16:41 17.08.2018)
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© AP Photo / Elaine ThompsonСотрудник службы безопасности на территории российского генконсульства в Сиэтле. Архивное фотоСотрудник службы безопасности на территории российского генконсульства в Сиэтле. Архивное фото
© AP Photo / Elaine Thompson

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский МИД направил Госдепартаменту США ноту протеста из-за нарушений международного права в отношении российских дипломатических представительств и консульских учреждений. Соответствующий документ опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Резиденция генерального консула РФ в Сиэтле
© Sputnik / Людмила Чернова
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В МИД подчеркнули, что последствия сложившейся ситуации "выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества".

Также к проблеме привлекли внимание ООН, соответствующее сообщение получил генсек организации.

В ноте, в частности, отмечается, что последствия действий Вашингтона "подрывают принципы суверенного равенства государств и международного сотрудничества в целях развития дружественных отношений между нациями и укрепления всеобщего мира".

Министерство обратило особое внимание на то, что американские власти целенаправленно придерживались в своих действиях такого "порядка", который исключал любую возможность планомерного решения всего комплекса вопросов, связанных с прекращением работы российских представительств, включая вывоз имущества, архивов и обустройство сотрудников и членов их семей. Меры против российских диппредставительств носили беспрецедентный характер, сопровождались несанкционированным вторжением в помещения, произвольным снятием российского государственного флага и нарушением неприкосновенности архивов.

Консульство России в Сан-Франциско
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
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В МИД напомнили, что в помещениях российских представительств осталась личная собственность сотрудников и членов их семей.

"В этой связи министерство обращается к Государственному департаменту с требованием обеспечить возможность доступа заинтересованных лиц (из числа сотрудников соответствующих российских представительств и членов их семей) в вышеупомянутые помещения в целях возвращения принадлежащего им имущества", — говорится в документе.

Также в МИД отметили, что Москва требует у Госдепартамента предоставить полную информацию "о мерах, которые, по заверениям американских властей, приняты за истекший период в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества".

В ведомстве подчеркнули, что Россия была вынуждена применять к американским объектам на своей территории ответные меры, от которых "при иных обстоятельствах предпочла бы воздерживаться". Тем не менее, эти меры не были полностью симметричными, напоминают дипломаты: Москва не преследует цель прекратить статус помещений дипломатических или консульских представительств США и не посягает на иммунитет и неприкосновенность, предоставляемые таким помещениям.

Однако она оставляет за собой право применения дополнительных контрмер, если Соединенные Штаты продолжат свои нарушения.

Ситуация с российской дипсобственностью в США

Обстановка у российского генконсульства в Сиэтле
© Sputnik
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В сентябре прошлого года Россия передала американской стороне генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке. Закрыть учреждения потребовал Госдеп, который мотивировал это ответом на российское предложение сократить численность работников американской дипмиссии в России.

В октябре Госдепартамент признал, что снял с закрытой дипсобственности российские флаги. Москва заявила протест, назвав эти шаги очередной враждебной акцией. Впоследствии флаги вернули российским дипломатам.

В МИД действия Вашингтона расценили как надругательство над государственным символом России.

Закрытие генконсульства в Сиэтле

В конце марта американские власти объявили о закрытии еще одного российского генконсульства — в Сиэтле. Также они потребовали, чтобы 60 дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии ООН, покинули Штаты. Эту акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Закрытие генконсульства при этом оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В ответ Россия выслала аналогичное число американских дипломатов, а также отозвала разрешение на работу американского консульства в Санкт-Петербурге.

Генконсульство в Сиэтле закрылось 2 апреля, а сотрудники, которые собирали вещи и готовили здание к консервации, покинули его 24 апреля. На следующий день в здание вошли представители американских властей, хотя Москва не давала согласия на снятие со своей собственности дипломатического иммунитета и не разрешала американским госструктурам входить на свою территорию. 

В начале мая со здания сняли российский флаг. Российское посольство расценило это как очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права.

Москва продолжает настаивать на возврате ей дипломатической собственности и считает это одним из критериев улучшения российско-американских отношений. Однако российского посла Анатолия Антонова, по его словам, не пускают в здания даже посмотреть, на месте ли стулья и люстры.

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