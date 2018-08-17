В Германии выдвинули обвинения против предполагаемого боевика "Талибан"*

БЕРЛИН, 17 авг — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против 37-летнего гражданина ФРГ Томаса К., который подозревается в членстве в иностранной террористической группировке "Талибан"*, нарушении закона об обороте оружия и попытке убийства, говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством в пятницу.

"Подозреваемый в августе 2012 года выехал в Пакистан и присоединился в начале 2013 года в районе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном к "Талибану"*. Он прошел обучение в качестве боевика, в том числе научился обращаться с автоматом Калашникова. В августе 2013 года террористическая группировка направила подозреваемого в одну из своих групп, занимавшихся терактами с использованием террористов-шахидов", — говорится в пресс-релизе генпрокуратуры ФРГ.

В составе этой группы подозреваемый, по версии следствия, участвовал в поставках и изготовлении взрывчатки, разведке в местах планирования терактов и занимался логистикой. В качестве вознаграждения ему выплачивалась зарплата, а также обеспечивалось проживание и проезд. Томас К. лично готовился участвовать в теракте в качестве исполнителя. Для этого он прошел специальный курс по вождению и смотрел обучающие материалы.

Параллельно подозреваемый участвовал в производстве пропагандистских видео для "Талибана"*, предназначенных для вербовки немецкоязычных сторонников. На одном из видео запечатлено, как Томас К. участвовал в атаке талибов на военную базу афганской армии.

В начале 2017 года подозреваемый вошел в спецподразделение "Талибан"* "Red Unit" ("Красный блок"), он занимался изготовлением взрывчатки и планированием терактов. Был захвачен в плен афганскими военнослужащими 28 февраля 2018 года. В апреле 2018 года был экстрадирован в Германию, с тех пор находится в предварительном заключении.

*Запрещённая в России террористическая организация