Представители Красного Креста попали под обстрел ВСУ, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (137)

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) попали под обстрел украинских силовиков на окраине Донецка, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, представителям МККК пришлось укрыться в убежище, никто не пострадал.

В ДНР добавили, что обстрел вела БМП-2, повреждено два дома. Позднее стало известно, что атака прекратилась, сотрудников МККК эвакуировали.

"Призываем украинскую сторону в СЦКК обеспечить устойчивый режим тишины в данном районе", — добавил представитель ведомства.

Также сегодня сообщалось, что под обстрел в районе подконтрольного ополченцам поселка Гольмовский попал патруль наблюдателей ОБСЕ. В ДНР заявили, что огонь велся со стороны украинских позиций.