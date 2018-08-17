В Киеве продавцов оштрафовали за торговлю российскими книгами

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Продавцов на рынке в Киеве оштрафовали на 1,3 тысячи долларов за распространение книг, привезённых из РФ без разрешительных документов, сообщила в пятницу пресс-служба Госкомтелерадио Украины.
"Книги, которые распространяли без разрешительных документов, изъяли из оборота, а на предпринимателей наложили административно-хозяйственные штрафы в размере 37,2 тысячи гривен (около 1,3 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, в случае повторного нарушения законодательства, сумма штрафа составит уже 186,1 тысячи гривен (около 6,7 тысячи гривен).
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".