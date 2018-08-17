На Украине вышла книга, в которой Крым обозначен как территория России

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости. Книга "Растительный мир" украинского издательства вышла с иллюстрацией, на которой Крым обозначен как территория РФ, в издательстве назвали инцидент ошибкой, сообщается в пятницу на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1".

"В украинском детском издательстве "Ранок" ("Утро" – ред.) вышла познавательная книга "Растительный мир" авторства Елены Котенко, на одной из иллюстраций которой оккупированный полуостров Крым обозначен как территория России", — говорится в сообщении.

По данным сайта, в издательстве назвали инцидент ошибкой и тираж собираются снять с продажи. "Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и редактироваться", — сообщили ТСН в издательстве.

Энциклопедия входит в серию "Познаем и исследуем", которая рассказывает детям об окружающей среде.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".