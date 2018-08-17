ТБИЛИСИ, 17 авг – РИА Новости. В Тбилиси открылся российский визовый центр — желающим получить визу больше не придется стоять в очередях у секции интересов России при посольстве Швейцарии.

Как рассказал Sputnik Грузия Алексей Чесноков, операционный директор ООО "Интерлинк Сервис", поток грузинских граждан, желающих въехать в Россию, за последний год существенно вырос. Офис секции интересов не в силах обслужить всех – на приеме документов работает всего четыре окна, поэтому она заключила договор с "Интерлинк Сервис", которая создала в Грузии дочернюю компанию Travel Assistance Services AS LLC. Именно эта организация будет осуществлять в стране функции визового центра.

Визовый центр будет принимать клиентов только по предварительной записи через сайт, где можно будет выбрать время подачи документов. Кроме того, в центре работает премиум-зал, куда можно прийти без предварительной записи. Сбор за обслуживание в нем составляет 200 лари (более 77 долларов).

Вместе с премиум-залом визовый центр сможет принимать более 300 заявителей в день. Работает курьерская и почтовая доставка документов, в том числе в регионы Грузии.

Консульские сборы за оформление визы остаются прежними и регулируются секцией интересов Российской Федерации.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Визовый режим между Россией и Грузией был введен в 2000 году. В марте 2012 Тбилиси в одностороннем порядке отменил визы для россиян.

В декабре 2015 года Россия упростила визовый режим для граждан закавказской республики.

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