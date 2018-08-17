Президент РФ Владимир Путин и министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Александр Шишло. В Еврокомиссии отказались комментировать предстоящую поездку президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание главы МИД Австрии. По его словам, президент получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время своего последнего визита в Вену.

"Мы не комментируем. Если вы хотите, вы можете обратиться к властям Австрии", — сказал журналистам в пятницу представитель Еврокомиссии.

Ранее депутат Европарламента от партии "Зеленые" Михель Раймон призвал Кнайсль покинуть свой пост из-за приезда Путина на ее свадьбу. По его словам, если глава МИД Австрии не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену.