В ОБСЕ заявили, что патруль наблюдателей в Донбассе попал под обстрел

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что патруль наблюдателей попал под обстрел в районе подконтрольного ополченцам поселка Гольмовский в Донецкой области, пострадавших нет.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, патруль миссии из пяти человек в четверг совершал объезд территории возле предприятия "Вода Донбасса".

"В 9.14 (в четверг. – Прим. ред.) трое членов патруля СММ, которые находились снаружи автомобилей, услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 500 метрах к северу, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах на юго-юго-восток, после чего прозвучали около 10 выстрелов из стрелкового оружия в 100-150 метрах на севере и северо-западе. По оценке, в двух из этих 10 выстрелов пули пролетели над головами трех членов патруля миссии, которые находились снаружи автомобилей", — говорится в сообщении.

Сообщается, что патруль сразу после инцидента покинул район и благополучно вернулся на базу.