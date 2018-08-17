Семьи почти половины жертв обрушения моста в Генуе отказались от госпохорон

РИМ, 17 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Семьи почти половины жертв обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе отказались от государственных похорон своих родных, сообщила в пятницу газета la Stampa.

В субботу в Италии объявлен национальный траур. Государственная церемония похорон при участии президента и премьера страны пройдёт в Генуе также в субботу. На данный момент о своём решении объявили родственники 17 из 38 погибших, семьи ещё 7 жертв трагедии пока не определились.

"Мой сын не станет цифрой в списке смертей… Я добьюсь справедливости для него и других… Мы хотим не фарсовых похорон, а домашней церемонии в нашей церкви. Это личная боль, нам не нужны процессии. С сегодняшнего дня начинается война за правду и справедливость, такое не должно повторяться", — написал в Facebook отец одного из погибших. Его сын вместе с тремя товарищами будет похоронен в пятницу.

В свою очередь, мать одной из погибших считает, что инцидент произошел по вине государства.

"Вместо того чтобы не показываться, политики устроили постыдный проход по подиуму", — заявила она.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник около полудня на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет сейчас 38 человек, 15 граждан получили ранения. без вести пропавшими считаются 10 человек.